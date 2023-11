Ex fidanzati scomparsi, la sorella di Giulia: “Avevo un presentimento”

“Nel momento in cui mio fratello mi ha chiamato alle 8 del mattino chiedendomi dov’era Giulia, ero preparata al peggio. Avevo tutti i presentimenti e si stanno confermando”.

Lo ha detto in un’intervista a ‘Pomeriggio Cinque’, su Canale 5, Elena, la sorella di Giulia Ceccherini.

“Chiunque fosse loro vicino e che conosceva Giulia e Filippo – ha aggiunto -. sapeva che c’era qualcosa che non andava nel loro rapporto. Giulia è molto legata alle persone che le stanno a fianco, alla famiglia, soprattutto dopo la perdita della mamma. Stava iniziando ad aprirsi dopo quel lutto, a seguire i suoi sogni e lui li percepiva invece come un distaccamento. Giulia non lo voleva allontanare – ha precisato-, ma quello di Filippo era un comportamento ossessivo. Voleva essere sempre dov’era lei. Al mio compleanno avevamo deciso di passare un giorno per stare insieme io, mio fratello e Giulia. Lui invece voleva unirsi a noi, ma Giulia voleva che fossimo solo noi tre. Filippo l’ha chiamata tutto il giorno”.

“Forse Giulia avrebbe dovuto chiudere il rapporto già nei primi mesi – ha confidato – perché abbiamo visto che i problemi erano nati già all’inizio della relazione. Era geloso di cose che non dovevano essere”. “Spero – ha concluso tra le lacrime – che Giulia torni, di poterla riabbracciare”.