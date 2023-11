Ex fidanzati scomparsi, legale Filippo: “Indagato? Sempre stato ragazzo modello, del video non so nulla”

«Non sappiamo se sia un atto necessario per procedere con indagini più approfondite, certamente c’è molta apprensione da parte di tutta la famiglia».

Così l’avvocato Emanuele Compagno, nominato d’ufficio legale di Filippo Turetta, scomparso con la ex Giulia Cecchettin da sabato scorso, commentando l’iscrizione del ragazzo nel registro degli indagati.

“Dai racconti della sua famiglia Filippo è sempre stato un ragazzo modello – osserva l’avvocato – un ragazzo impegnato tra università e sport, che mai ha avuto screzi. Un ragazzo d’oro insomma e quindi li ha molto colpiti questa ipotesi (di reato ndr) che ad oggi è ancora tutta da confermare”. Sulla presenza di un video che, secondo indiscrezioni di stampa, riprenderebbe un’aggressione il legale sottolinea: “Ho letto anche io, ma non ne so nulla”. “La famiglia di Filippo chiede che tornino entrambi e che diano segni della loro presenza – conclude l’avvocato – Filippo, se vuole e si sente meno a disagio, può chiamare anche me in qualità di suo difensore”.

Esiste un breve video in cui si presume si veda Filippo Turetta attaccare a mani nude Giulia Cecchettin la scorsa notte di sabato, tra le prove raccolte dagli investigatori. Questo è quanto emerso da fonti vicine alle indagini. Le immagini sono state catturate dalle telecamere di sicurezza del complesso “Dior” a Fossò (Venezia), situato lungo la strada dove domenica scorsa sono state trovate presunte tracce di sangue e capelli. Nel video, si intravede presumibilmente un’aggressione da parte di Filippo, che successivamente caricherebbe Giulia, apparentemente sanguinante, nella sua auto.