Ex fidanzati scomparsi, legale papà di Giulia: «Non me lo spiego come possa non avere lasciato tracce quell’auto»

«La macchina si è mossa evidentemente con una certa accuratezza, non si riesce a capire che movimenti abbia fatto. Sono convinto che ad una soluzione si arriverà perché non può certo sparire nel nulla». Così Stefano Tigani, legale della famiglia di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa assieme all’ex fidanzato da sabato scorso. «Non me la spiego come possa non avere lasciato tracce quell’auto» ha poi concluso precisando che al momento non ci sono novità sul fronte dell’analisi del Dna delle tracce di sangue rinvenute a terra poco lontano al luogo dell’ultimo incontro dei due ragazzi.

Stamane, il papà di Giulia Cecchetin rivolto all’ex fidanzato Filippo Turetta, ha dichiarato: «So che Giulia è trattenuta contro la sua volontà perchè non starebbe mai così tanto tempo senza dare notizie di sè. Dico: ritorna, riportarci Giulia, fatti vedere, fermati. Non ti giudichiamo ma è il momento di fermarsi e parlare assieme». «Secondo me il ragazzo è spaventato, forse non sa cosa fare – ha proseguito – Di sicuro si sa muovere nel territorio. Forse si è nascosto… Se ci senti anche solo facci sentire la voce di Giulia, anche questo potrebbe essere un speranza perchè i giorni sono tanti ed è estenuante, le forze vengono meno per noi familiari».

«Non ci sono aggiornamenti, attendiamo fiduciosi nella speranza di qualche notizia perchè la situazione è snervante e preoccupante. Ma l’ipotesi che ci possa esserci un lieto fine non è abbandonata quindi attendiamo. Ci sono ricerche davvero a tappeto, c’è un impegno straordinario quindi attendiamo fiduciosi», ha dichiarato in mattinata l’avvocato Stefano Tigani, commentando l’avvio del sesto giorno di ricerca dei due ex fidanzati.