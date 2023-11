Ex fidanzati scomparsi, mandato d’arresto europeo per Filippo Turetta

Un mandato di arresto europeo è stato emesso nei confronti di Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia Cecchettin, indagato per tentato omicidio. Una svolta nel caso è avvenuta una settimana dopo la loro scomparsa, grazie a un breve video registrato sabato sera nella zona industriale di Fossò. Nel video, Turetta appare mentre colpisce a mani nude Giulia durante un litigio in auto. Si vede poi la ragazza tentare la fuga, ma lui la insegue e continua a colpirla fino a farla cadere a terra. Le immagini mostrano Giulia sanguinante, forzata da Filippo a salire nella sua Fiat Punto nera prima di fuggire nella notte. Le ricerche della coppia continuano in un’area ampia che comprende tre regioni. Ora, con l’emissione del mandato di arresto europeo, la ricerca si estende oltre i confini italiani.