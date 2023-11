Giulia Cecchettin, il procuratore a Filippo Turetta: “Costituisciti, non continuare la fuga”

By

“Ancora non abbiamo elementi certi”” sulla dinamica di quanto avvenuto. “La ricostruzione che potrebbe fare il ragazzo sarebbe molto importante, anche per lui. L’invito” che gli rivolgo è quello di “non continuare in questa fuga verso l’Austria, si costituisca”.

È l’appello rivolto dal procuratore capo di Venezia Bruno Cerchi a Filippo Turetta, 22 anni, ex fidanzato della sua coetanea Giulia Cecchettin, il cui cadavere è stato ritrovato in mattinata nei pressi del lago di Barcis, in Friuli Venezia Giulia.

Su Filippo Turetta cui pende un mandato di cattura internazionale per l’omicidio della ragazza.

«Adesso è il momento del dolore e di stringersi attorno alla famiglia. Il lavoro degli investigatori ha portato intanto a ritrovare Giulia. Ora è anche il momento di individuare le responsabilità e le dinamiche di questa vicenda, per le quali ci affidiamo ancora alle forze dell’ordine». Lo ha detto poco fa, in una breve dichiarazione davanti alla villetta dei Cecchettin, l’avvocato Stefano Tigani che, con l’associazione Penelope, sta assistendo la famiglia.

«L’epilogo peggiore a una vicenda che ha tenuto l’Italia intera col fiato sospeso per una settimana. Il corpo recuperato nel lago di Barcis stamattina è quello di Giulia Cecchettin. Mi stringo al papà e ai familiari di Giulia, ai suoi amici e a coloro che le erano vicini». Lo scrive sui propri profili social il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. “Un segnale di vicinanza – prosegue – anche alla famiglia di Filippo Turetta, che in queste ore deve affrontare una tragica realtà. E una preghiera per Giulia, con tutto il cuore».