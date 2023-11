Giulia Cecchettin, le dichiarazioni del legale della famiglia

«Adesso è il momento del dolore e di stringersi attorno alla famiglia. Il lavoro degli investigatori ha portato intanto a ritrovare Giulia. Ora è anche il momento di individuare le responsabilità e le dinamiche di questa vicenda, per le quali ci affidiamo ancora alle forze dell’ordine».

Lo ha detto poco fa, in una breve dichiarazione davanti alla villetta dei Cecchettin, l’avvocato Stefano Tigani che, con l’associazione Penelope, sta assistendo la famiglia.

Il cadavere è stato scoperto in un profondo burrone vicino alla strada che collega il lago di Barcis alla località turistica di Piancavallo, a Pordenone, specificatamente in località Pian delle more. La zona è stata chiusa al traffico per un tratto di circa otto chilometri in previsione dell’arrivo del pubblico ministero di Venezia e del medico legale, Antonello Cirnelli, che effettuerà un’ispezione iniziale del corpo. Elicotteri sorvolano l’area per cercare la Fiat Punto nera di Filippo, esplorando sia la Valcellina che il lago di Barcis.