Giulia Cecchettin morta, i messaggi degli utenti su X

Tanti i messaggi degli utenti su X dopo che è stata diffusa la notizia del ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin.

Riproduciamo di seguito alcuni tweet:

“giulia NON È MORTA. giulia è STATA UCCISA DALL’EX FIDANZATO. giulia è stata UCCISA da un uomo. GIULIA È L’ENNESIMA VITTIMA DI FEMMINICIDIO.”.

“Anche questa volta tutte le donne sapevano da subito già cosa fosse accaduto e son state definite pazze Non capirete mai un cazzo. Non cambierà mai un cazzo.”.

“mi viene da piangere è stato confermato che il corpo ritrovato è quello di Giulia Aveva solo 22 anni non doveva andare così,ho il cuore a pezzi”.

“speravamo tutti in un finale migliore ma la realtà è che per l’ennesima volta abbiamo fallito tutti,abbiamo perso l’ennesima amica,sorella. Riposa in pace Giulia”.

Due anime meravigliose con lo stesso nome e purtroppo con lo stesso destino bastardo💔💔 #giuliacecchettin pic.twitter.com/9E3lwWSmFY — maky ⁷🦋🇵🇸 GOLDEN 🐰 (@sunk8ok) November 18, 2023

“Ogni volta lo stesso epilogo. Ogni volta lo stesso dolore. Ogni volta la stessa rabbia”.

“ci speravamo e ci abbiamo sperato fino all’ultimo, ma il finale è stato diverso. ciao piccola Giulia, non meritavi questo”.

“Hanno trovato Giulia. È andata come tutte pensavamo. Non è pregiudizio, è statistica”.

“Sono stata in silenzio, non ho proferito parola in questi giorni perché l’angoscia dell’essere donna era troppa. Troppa da sopportare, troppa per accettare che non c’è giustizia che possa mettere fine a tutto questo. A Giulia oggi, a tante altre ieri.”