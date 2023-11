Omicidio Giulia Cecchettin, secondo un quotidiano austriaco Filippo Turetta si trova in Carinzia

Il popolare giornale austriaco, Neue Kronen Zeitung, ha riportato che le indagini sul caso di Filippo Turetta, sospettato dell’omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, sono state intensificate dalla polizia austriaca in collaborazione con l’Interpol. L’attenzione si è concentrata sulla Carinzia, una regione meridionale dell’Austria situata nella parte orientale delle Alpi, nota per la presenza della cima del Grossglockner, una delle più elevate del massiccio montuoso. Filippo, noto per aver organizzato numerose escursioni in questa area, è ora al centro delle indagini. La Neue Kronen Zeitung ha riferito: ‘Da sabato, è stata avviata una ricerca intensiva della coppia italiana scomparsa. Le indagini si sono estese alla Carinzia dopo che qui è stata segnalata l’auto dell’uomo’.

“È stato il vostro bravo ragazzo”. Così recita una delle stories che ha appena pubblicato su Instagram la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, condividendo un post della scrittrice Valeria Fonte. In un’altra stories, Elena scrive “Per te bruceremo tutto”.

“Il momento è tragico, ci stringiamo intorno alla famiglia. Il lavoro degli investigatori ha portato intanto a ritrovare Giulia. Adesso è il momento del dolore ma anche quello di accertare le responsabilità e le dinamiche di quello che è accaduto, contiamo nel lavoro delle forze dell’ordine”. Lo ha detto l’avvocato Stefano Tigani, legale della famiglia di Giulia in una dichiarazione davanti alla villetta dei Cecchettin.