Giulia Cecchettin, il padre Gino rompe il silenzio

Gino Cecchettin rompe il silenzio dopo la morte della figlia Giulia, affermando: “Sarò presente alla fiaccolata ma niente domande per favore, sarà un momento intimo”. Poi si apre un po’ con i cronisti: “Da questa vicenda deve nascere qualcosa. Noi come famiglia ci impegneremo attivamente affinché questo non succeda più, perché altre ragazze, altre donne, parlo a nome anche di Elena, faremo qualcosa”. “A noi come famiglia – ha aggiunto, davanti alla villetta di Vigonovo – ovviamente Giulia manca tantissimo, l’avrete visto dai miei messaggi di questa mattina, però dobbiamo farci forza e guardare al futuro”