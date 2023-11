Giulia Cecchettin, la sorella Elena su Instagram: “Non mi farete mai tacere”

“Io non starò mai zitta. Non mi farete mai tacere”.

Così in un post su Instagram Elena Cecchettin, la sorella di Giulia.

Negli ultimi post sul social network, stamane Elena ha ripubblicato altre storie dedicate alla violenza di genere, sulla “cultura dello stupro” che alimenta e protegge i violenti, e cita l’attivista peruviana Cristina Torres Caceres: “Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”.

“Non c’è un solo posto dove, come donna, puoi essere sicura in Italia, non c’è un uomo di cui ti puoi fidare”, ha scritto in un altro post su Instagram la sorella di Giulia. Ieri, dopo la notizia del ritrovamento del corpo di Giulia, per tutto il giorno gli abitanti di Vigonovo (Venezia) hanno lasciato fiori davanti alla casa della famiglia Cecchettin.

“L’amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L’amore vero non picchia, non urla, non uccide”, ha scritto su Facebook Gino Cecchettin, il padre di Giulia, dopo che la ragazza è stata trovata morta vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Tanti i messaggi di cordoglio degli utenti.