Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta dovrà comparire davanti al giudice tedesco

Il dipartimento di polizia di Halle an der Saale, situato nella regione della Sassonia-Anhalt in Germania, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale confermando l’arresto di Filippo Turetta. Hanno inoltre indicato di essere in comunicazione con le autorità italiane riguardo al caso. Turetta dovrà comparire davanti a un giudice tedesco, anche se al momento non è stata ancora stabilita una data precisa per l’udienza.

La nota precisa che essendo l’uomo ricercato dalle autorità italiane, “l’uomo è stato provvisoriamente arrestato senza opporre resistenza e il veicolo è stato sequestrato”.

Estradizione Filippo Turetta: procedure e tempistiche nell’attesa del rimpatrio in Italia

La richiesta di estradizione in Italia di Filippo Turetta, accusato dell’assassinio di Giulia Cecchettin e detenuto in Germania, si prevede che impieghi diverse settimane, in conformità con le leggi attuali. Questo processo è stato attivato da un mandato di arresto europeo emesso dalla procura di Venezia. La Germania ha un termine di 60 giorni dalla data dell’arresto per deliberare sull’estradizione, che si riduce a 10 giorni nel caso in cui Turetta accetti volontariamente di essere consegnato.

Secondo le normative, l’imputato dovrebbe essere trasferito in modo celere, entro 10 giorni dalla decisione finale sull’esecuzione del mandato di arresto. Al momento, Turetta è stato informato del mandato d’arresto dalle autorità tedesche e si presenterà davanti a un giudice in Germania per la convalida del procedimento.

Turetta ha il diritto di essere assistito da un avvocato, di usufruire di un interprete e di ricevere assistenza legale gratuita. Dopo il completamento del processo giudiziario in Germania, sarà consegnato alle autorità italiane tramite lo Scip, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Agenti italiani si recheranno in Germania per prelevare Turetta e lo trasporteranno in Italia, solitamente attraverso un volo diretto verso l’aeroporto di Fiumicino, dove resterà in custodia in attesa del processo.