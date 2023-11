Elena Cecchettin contro Filippo Turetta: “Non ha spezzato solo la sua vita, ma anche la mia e quella della mia famiglia”

“Filippo ha deciso di chiudere la vita di mia sorella Giulia e non aveva il diritto di farlo, ma lui non ha spezzato solo la sua vita, ma anche la mia e quella della mia famiglia”.

Così Elena Cecchettin, sorella di Giulia, contro Filippo Turetta.

“Io mi sveglio ogni mattina e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera affianco alla mia. Non so dove prendo questa forza, stamattina me la sono immaginata che diceva ‘vai Ele spacca tutto’, mi supportava in tutto e mi diceva che bisogna sempre avere la forza di una guerriera” afferma con la voce rotta dalla commozione, ricordando la sorella come “un’eterna bambina che viveva la vita con leggerezza”.

Secondo Elena “la differenza non deve essere sulle spalle delle donne, anzi gli uomini devono fare un mea culpa, anche chi non ha mai torto un capello perché il catcalling o l’ironia da spogliatoio non vanno bene”. “Fatevi un esame di coscienza e iniziate a richiamare anche i vostri amici perché da voi deve partire questo. Noi donne possiamo imparare a difenderci ma finché gli uomini non si fanno un esame di coscienza e non si rendono conto dei privilegi che hanno in questa società non andremo da nessuna parte” aggiunge la giovane di Vigonovo.

“Se Filippo avesse parlato con un terapeuta, anche solo con un genitore, se si fosse sfogato con un amico forse questo epilogo sarebbe diverso. Quando vedete un amico un po’ ossessivo forse è il caso di parlarne”, ha affermato ancora Elena.

Questa mattina, in collegamento con ‘Storie italiane’ su Rai1, Elena – sottolineando che era a Vienna quando il papà e il fratello le hanno scritto un messaggio per chiederle se sapeva dove era Giulia perché era uscita con Filippo e non era rientrata – ha ammesso che “già avevo capito tutto, volevo sbagliarmi, avere di nuovo la speranza, ma lo sapevo”. “Sapevo fin dal primo momento quale era la verità”, dice la ragazza, secondo la quale “le avvisaglie non sono sempre chiare”. “Ci sono campanelli di allarme che ci dicono: ‘allontanati’ – spiega – Purtroppo bisogna guardare oltre e cercare la cattiveria in queste cose anche se non è giusto”.