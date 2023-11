Omicidio Giulia Cecchettin, cambia il capo d’imputazione a carico di Filippo Turetta

Il capo d’imputazione a carico di Filippo Turetta è cambiato da tentato omicidio a sequestro di persona e omicidio volontario aggravato dal vincolo affettivo. “Solo all’esito delle consulenze tecniche – scrive la Procura di Venezia – e degli ulteriori approfondimenti potrà essere meglio chiarito lo sviluppo dei fatti e quindi il più preciso inquadramento giuridico”. La Procura di Venezia sta preparando gli atti di rogatoria necessari anche per svolgere l’autopsia sul corpo di Giulia. “Vista la presenza in territorio estero dell’indagato – scrive il procuratore – si segnala che gli accertamenti irripetibili, che prevedono la sua necessaria partecipazione, saranno in parte scanditi dai tempi derivanti dagli atti della rogatoria che sono in corso di predisposizione”.

Entro due giorni, il tribunale di Naumburg stabilirà quali saranno le prossime tappe. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che grazie alla procedura dell’arresto europeo il ragazzo “potrà essere affidato in pochi giorni alle forze dell’ordine e alla giustizia italiana per subire un giusto processo”.

I tempi tecnici tipici per le procedure sono generalmente di alcune settimane. L’Italia ha completato la traduzione in tedesco del mandato di arresto internazionale e lo ha inviato alle autorità tedesche. Una volta che tutto sarà organizzato, un gruppo di polizia giudiziaria italiana si recherà in Germania per prendere in custodia il ragazzo di 22 anni e trasferirlo in Italia, mettendolo a disposizione della magistratura. I giudici hanno varie questioni da chiarire con il giovane, per capire i dettagli ancora incerti e, in particolare, per determinare se ci sia stata premeditazione o meno.