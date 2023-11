Padre Giulia Cecchettin: le ultime dichiarazioni fuori da casa

“In questo momento non provo né odio né rabbia. Penso solo alla mia Giulia, che ora non c’è più”.

Così, parlando con i giornalisti fuori dalla casa a Vigonovo, in provincia di Venezia, Gino Cecchettin, il papà di Giulia la ragazza di 22 anni trovata morta sabato nel lago Barcis, vicino Pordenone.

Per l’omicidio è stato arrestato Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia. Il giovane è stato fermato in Germania dopo una fuga durata sette giorni. “Ieri alla fiaccolata la vicinanza è stata enorme. È arrivata al cuore, non smetterò mai di ringraziare tutti gli italiani” ha affermato Gino.

I genitori di Filippo Turetta hanno preso parte domenica sera, in fondo al corteo, alla fiaccolata per Giulia tenutasi a Vigonovo, con quasi 3mila persone. “Hanno sentito fosse loro dovere esserci – ha detto l’avvocato Emanuele Compagno – come segno di vicinanza alla famiglia Cecchettin, che non hanno incontrato”.

Parlando con i giornalisti, Nicola Turetta, papà di Filippo, ha precisato alcune dichiarazioni che a suo avviso erano state distorte: “non ho mai detto – ha spiegato – che avrei preferito che Filippo fosse morto. Temevo che facesse un gesto disperato. Avrei solo voluto andare a riprenderli tutti e due vivi”.