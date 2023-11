Filippo Turetta, la confessione messa a verbale dalle forze dell’ordine tedesche

“Ho pensato più volte di farla finita nel corso della fuga”.

È quanto si legge in una sua dichiarazione di Filippo Turetta messa a verbale dalle forze dell’ordine tedesche.

“Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi sette giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola ma non ho avuto il coraggio di farla finita”, ha continuato il 22enne.

Il responsabile della morte di Giulia Cecchettin aveva lesioni alle mani e alle gambe al momento della sua consegna alle autorità tedesche. La sua cattura è avvenuta mentre era in sosta con la sua vettura, spenta e parcheggiata sulla corsia di emergenza di un’autostrada nelle vicinanze di Lipsia. Il cadavere di Giulia era stato scoperto solo poche ore prima nel lago di Barcis.

“La consegna del cittadino italiano è stata autorizzata oggi dalla Procura Generale di Naumburg, per cui il suo trasferimento alla custodia delle autorità italiane avverrà entro alcuni giorni”, ha comunicato all’ANSA una magistrata della stessa Procura generale regionale della Sassonia-Anhalt, la procuratrice e capo Tatjana Letz, riferendosi a Filippo Turetta.

È possibile che una valutazione psichiatrica venga considerata per Filippo Turetta, il giovane di 22 anni sospettato di aver assassinato la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Questa perizia potrebbe essere sollecitata non solo dal suo avvocato difensore ma anche dal tribunale di Venezia. Attualmente Turetta si trova detenuto nel carcere di Halle, in Germania, in attesa di essere estradato e rimpatriato in Italia, processo previsto tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. In aggiunta, gli agenti dello Scip si occuperanno di riportare in Italia anche la Fiat Grande Punto, che si ritiene sia stata usata da Turetta per trasportare Giulia fino al luogo dove il suo corpo è stato poi scoperto. Il veicolo, ora sequestrato e custodito in un deposito della polizia tedesca, una volta in Italia, sarà sottoposto ad analisi scientifiche da parte dei Ris, cruciali per ricostruire gli eventi di questo terribile crimine.