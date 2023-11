Filippo Turetta potrebbe non essere condannato all’ergastolo

In base all’accusa Fillpo Turetta potrebbe non essere condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’ex fidazata Giulia Cecchettin perché «l’unica aggravante che verrà in qualche modo considerata per la pena è quella derivante dal fatto che tra lui, l’autore del reato, e la vittima ci fosse stata in passato una relazione sentimentale».

Lo ha dichiarato Valerio de Gioia, consigliere della Corte d’Appello di Roma.

«Tutti pensano che questo sia sufficiente per poter dare la pena massima ma non è così», ha spiegato in un’intervista a Fanpage.it.

«Se la relazione sentimentale è in corso o se c’è convivenza è possibile dare l’ergastolo ma se la relazione è finita la pena va da 24 a 30 anni» – ha detto ancora de Gioia – «Inoltre, con una legge del 2019 si è prevista l’impossibilità di accedere al rito abbreviato, che dà la riduzione di un terzo della pena, solo per i reati punibili astrattamente per l’ergastolo, come nel caso della premeditazione e della crudeltà. Quindi lui può, se rimane questa imputazione, chiedere il rito abbreviato e la riduzione di un terzo della pena. In altre parole, rischierebbe dai 16 ai 20 anni».

«Se gli contestano la premeditazione perché scoprono che c’è stato un apprezzabile lasso temporale da quando ha deciso di commettere il reato a quando l’ha eseguito, per esempio guardando le ricerche online che ha fatto o se ha fatto prelievi di denaro insoliti, non solo potrebbe avere astrattamente l’ergastolo ma gli impedirebbe anche di fare il rito abbreviato», ha aggiunto de Gioia.