Filippo Turetta «probabilmente si trova in uno stato di choc»

Filippo Turetta è guardato a vista, «è molto scosso e mangia pochissimo», finora «non ha sentito i genitori e ha appena accennato qualcosa solo con il suo avvocato», ma non risponde «praticamente a nessuna domanda», «è come se fosse un po’ assente» perché «probabilmente si trova in uno stato di choc».

Sono, queste alcune indiscrezioni riportate dai quotidiano dal “Bue rosso”, come viene informalmente chiamato il carcere di Halle dove è detenuto il 22enne.

Turetta si trova in isolamento, modalità di reclusione «consueta» per i detenuti in custodia cautelare in Germania, ha spiegato Thomas Puls, viceportavoce dell’Amtsgericht e cioè del Tribunale di primo grado: si tratta della sede giudiziaria in cui, al termine dell’udienza-lampo di domenica, era stato convalidato il fermo preventivo del 22enne.

La scelta riguardo al mandato di arresto europeo e l’estradizione in Italia per le imputazioni di omicidio volontario aggravato e rapimento di Giulia Cecchettin sarà compito dell’Oberlandesgericht di Naumburg, un’istituzione simile ad una Corte d’appello. Qui, la Procura generale locale presenterà una richiesta in questo senso. Secondo il procuratore capo Klaus Tewes, responsabile per i rapporti con i media, tale processo dovrebbe concludersi in “alcuni giorni”.