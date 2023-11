Testimonianza cruciale: svelati nuovi dettagli sull’aggressione a Giulia Cecchettin a Vigonovo

Marco Musumeci abita di fronte al parcheggio dove, secondo le accuse, Filippo Turetta avrebbe aggredito Giulia Cecchettin per la prima volta, a breve distanza dalla casa di Giulia a Vigonovo. In quel luogo sono state rinvenute tracce di sangue e la lama di un coltello. Mentre sabato sera Marco fumava una sigaretta sul suo balcone, ha sentito delle grida di aiuto e ha immediatamente chiamato i carabinieri. “Non posso fornire ulteriori dettagli, ho già condiviso tutto con le forze dell’ordine e i parenti di Giulia”, ha dichiarato a LaPresse.

Al momento dell’arrivo dei carabinieri, l’auto di Turetta era già sparita. Turetta aveva guidato per meno di 10 km fino alla zona industriale di Fossò, in via Quinta Strada. In questo luogo potrebbe esserci un secondo testimone dell’aggressione di Giulia, presumibilmente un addetto alla sorveglianza dello stabilimento Dior che, dalla sua postazione di guardia, avrebbe assistito all’evento e sentito le grida della giovane. La guardiola è presidiata ogni notte, come confermato da LaPresse, che ha verificato la zona dove Turetta avrebbe malmenato e spinto Giulia Cecchettin, causandole un trauma alla testa.

Fonti attendibili hanno confermato che proprio questo testimone ha riferito ai carabinieri di aver sentito Giulia urlare “mi fai male”. Secondo queste stesse fonti, le telecamere a circuito chiuso presenti sul posto, pur avendo registrato l’evento, non dispongono di audio e non sono dirette verso la strada pubblica, ma verso il parcheggio di Dior, quindi hanno catturato solo parzialmente la scena.