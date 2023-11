Riforma pensioni: tensioni e negoziati sulle modifiche dell’Articolo 33 della Manovra

La revisione del tema pensionistico è un punto focale della Manovra, con particolare attenzione all’articolo 33. Questo articolo prevede, dal 2024, la revisione delle pensioni per quattro categorie di impiegati statali: personale sanitario, enti locali, insegnanti d’asilo e elementari parificate, e personale degli uffici giudiziari. Tale misura ha provocato la reazione dei sindacati, che hanno discusso con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per oltre tre ore. Meloni ha assicurato che il governo è disposto a riconsiderare la misura, ma ha affermato che le pensioni di vecchiaia non saranno toccate. I sindacati richiedono l’eliminazione della norma, ma il governo ritiene che ciò sia economicamente insostenibile. Tuttavia, si apre alla possibilità di apportare modifiche tramite un maxiemendamento. Queste modifiche dovrebbero proteggere non solo coloro che raggiungono l’età pensionabile, ma anche assicurare che non vi sia penalizzazione per chi raggiunge i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2023. Ancora non sono stati forniti dettagli specifici, ma Meloni ha promesso ulteriori misure di protezione, specialmente per il settore sanitario. Inoltre, si sta discutendo la legittimità costituzionale dell’articolo 33, che cambia retroattivamente il calcolo delle pensioni basato sui contributi pregressi. La norma attuale modifica la tabella delle aliquote previdenziali, con adeguamenti meno significativi per chi ha versato contributi nel regime retributivo prima del 1993. Secondo la Cgil e alcuni esperti, ciò potrebbe ridurre le pensioni fino al 20%. Le stime mostrano che le pensioni influenzate da questa misura riguarderebbero decine di migliaia di lavoratori nei prossimi anni, con un risparmio per lo Stato di 21,4 miliardi di euro in vent’anni.