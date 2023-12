Sgarbi a Conte: “Giuseppi, occupati prima delle tue consulenze”

“‘Giuseppi’ Conte, di cui non si conosce un pensiero, un’idea, un libro, alla guida di un partito di cui paga il fondatore per insultarlo, piccolo gigolò che attrae signore deluse dal marito, non sa quello che dice. Prima di parlare delle mie consulenze, si occupi delle sue: dal caso Retelit e fino a quelle con Acqua Marcia Spa. La vera questione morale è la sua presenza in questo Parlamento”.

Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura, ha replicato così al leader pentastellato Giuseppe Conte, il quale, stamane, con una lettera aperta al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede di revocare l’incarico di Sgarbi, Santanchè e Dalmastro.

“E io mando un bacio a Conte“. Ha risposto così, dopo una risata, il ministro al Turismo Daniela Santanchè a chi a margine di un convegno sulla casa a Palazzo Pirelli, le ha chiesto della lettera aperta con cui il leader del M5S ha consigliato a Meloni di far fuori Vittorio Sgarbi, Andrea Delmastro e della stessa Santanchè.