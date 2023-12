Tg1, esplode la polemica per il servizio su ‘Atreju’: «Siamo oltre Telemeloni»

La scorsa notte, a seguito del telegiornale delle 20 di Rai 1, è scoppiata la polemica tra i partiti di governo e di opposizione riguardo la copertura del servizio pubblico dell’evento “Atreju”, in programma a Roma dal 14 al 17 dicembre.

Il servizio del Tg1, focalizzato sull’organizzazione da parte di Fratelli d’Italia, è stato percepito da molti come un vero e proprio spot pubblicitario, inappropriato per un’emittente di servizio pubblico. Mentre oltre due minuti sono stati dedicati alla descrizione dell’evento, non è stato riservato alcun tempo alle dichiarazioni del presidente di Vox, Abascal, uno degli ospiti di Atreju. Abascal ha fatto riferimento a un episodio storico, dichiarando: “Verrà il giorno in cui [il primo ministro spagnolo] Sanchez sarà appeso per i piedi”.

Al Tg1 va in onda un trionfale spot di Atreju. Meglio di Mastrota ✈️ pic.twitter.com/DAY7G6bcf0 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 11, 2023

I componenti Pd della commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai hanno dichiarato: «Il principale Tg nazionale manda in onda uno spot per celebrare Atreju, la kermesse la dei giovani di Fratelli d’Italia. Un spot per celebrare una manifestazione dei giovani di un partito non si era mai visto in un tg. Noi diciamo No alla propaganda. Il Tg1 è e deve essere informazione, non è di un partito. Chiediamo ai vertici Rai di vigilare su quanto accaduto».

Secondo il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, componente della Commissione vigilanza Rai, «il Partito democratico è davvero senza vergogna. Dopo aver lottizzato in Rai tutto ciò che si poteva, piegando ai propri interessi l’informazione, adesso richiama il Tg1 per aver realizzato un servizio su Atreju. Servizio corretto e giornalisticamente ineccepibile che probabilmente gli esponenti dem non hanno nemmeno visto, perché altrimenti si sarebbero accorti che si dava ampio conto degli ospiti internazionali e di opposizione, ripercorrendo la storia di questa manifestazione che ormai da 25 anni rappresenta un appuntamento fisso della politica italiana. Basterebbe questo per confermare l’insussistenza delle polemiche. La verità è che il Pd rosica, ma davvero tanto, perché non è più capace di organizzare un simile evento ed è costretto a questi piccoli pretesti per farsi notare».

«Le parole di Santiago Abascal, leader di Vox, sono agghiaccianti. Il più stretto alleato di Giorgia Meloni in Europa ha detto che ‘verrà un dato momento in cui la gente vorrà impiccare per i piedi’ il premier spagnolo Pedro Sànchez. Un’affermazione gravissima e un’evocazione inquietante di piazzale Loreto che sta suscitando indignazione in Spagna come in tutta Europa. È questo il super ospite internazionale che Meloni attende ad Atreju il prossimo 17 dicembre?» ha domandato la senatrice del Movimento 5 Stelle Sabrina Licheri. «Una simile incitazione all’odio nei confronti di un avversario politico non è accettabile e va condannata immediatamente. Ci auguriamo – aggiunge – che Meloni prenda immediatamente le distanze da quanto affermato dal suo alleato spagnolo, dimostrando ai cittadini italiani che simili atteggiamenti o esternazioni non possono essere tollerati all’interno dell’Europa democratica e soprattutto dallo Stato italiano che la stessa premier Meloni rappresenta», ha concluso.