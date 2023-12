Caro Conte, sul Mes non ci freghi

Caro Conte, non ci freghi. Assumiti le tue responsabilità davanti al popolo italiano! Meloni ratificherà il trattato MES approvato dal governo Monti nel 2012 e da te firmato nel 2020, nonostante le promesse elettorali. Oggi dici che in Parlamento non lo voterai, ma se siamo arrivati qui è a causa anche della tua firma e del voto parlamentare del tuo partito nel 2020. Tra te, Monti e Meloni non c’è alcuna differenza. Una volta che arrivate al potere vi comportate tutti nello stesso modo.

“Ma le pare che voterò il Mes? Il Mes se lo voterà Meloni. Con il Pd, Italia viva e Forza Italia”, dice Giuseppe Conte a @simocanettieri. Un uomo che da premier firma un trattato internazionale e da parlamentare non lo ratifica. È tutto così grottesco.https://t.co/8uKwDUgyli — Luciano Capone (@lucianocapone) December 14, 2023

Conte dice che il MES in Italia è stato introdotto ad agosto 2011 dal governo Berlusconi, con Meloni ministra, con l’approvazione del disegno di legge sulla ratifica del trattato. In realtà il ddl è stato approvato dal Parlamento a luglio 2012, durante il governo Monti. https://t.co/nk4sAWa6J8 — carlo canepa (@carlo_canepa) December 13, 2023