L’intelligenza artificiale è in grado di identificare il luogo dove viene scattata una foto, mettendo a rischio la privacy

L’intelligenza artificiale (IA) ha aperto nuovi orizzonti nel campo della geolocalizzazione, come dimostra il recente progetto PIGEON, sviluppato da un gruppo di studenti di Stanford. PIGEON, acronimo di Predicting Image Geolocations, è un algoritmo capace di determinare con estrema precisione la posizione in cui sono state scattate le foto, generando preoccupazioni e rischi per quanto riguarda la privacy, spiega NPR.

Il progetto, ispirato dal gioco svedese GeoGuessr, utilizza un sistema di reti neurali chiamato CLIP, addestrato con immagini di Google Street View. In un test su foto personali mai pubblicate online, PIGEON ha dimostrato di poter identificare correttamente i luoghi in cui sono state scattate le foto, talvolta sbagliando di pochi chilometri. Questo apre la strada a svariate applicazioni positive, come la gestione della biodiversità e il monitoraggio dell’infrastruttura. Tuttavia, solleva anche preoccupazioni significative.

Jay Stanley, analista politico senior dell’American Civil Liberties Union, evidenzia i potenziali rischi di questa tecnologia. Il monitoraggio del governo, il tracciamento aziendale e persino lo stalking diventano preoccupazioni reali in uno scenario in cui la posizione può essere facilmente dedotta dalle immagini. Questo mette a rischio il diritto l’anonimato e la privacy nell’era digitale.

Google ha già implementato una funzionalità simile, “stima della posizione”, che utilizza l’IA per indovinare la posizione delle foto. Tuttavia, la capacità di PIGEON di utilizzare un set di dati molto più ampio suggerisce che le sue potenzialità sono maggiori.

Nonostante l’alta precisione, PIGEON non è esente da errori. Ha confuso paesaggi in Idaho e Nuova Zelanda, dimostrando che può ancora commettere errori su luoghi con caratteristiche simili. I creatori di PIGEON, consapevoli delle implicazioni etiche, hanno scelto di non rendere pubblico il loro modello completo.

In conclusione, il caso PIGEON sottolinea l’importanza di un equilibrio tra i progressi tecnologici e la protezione della privacy individuale. Mentre celebriamo le conquiste dell’IA, dobbiamo anche essere vigili sui rischi che essa comporta, specialmente in termini di privacy e sorveglianza.