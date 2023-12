Balle di Natale

By

Da giorni la premiata ditta Conte-Travaglio attacca a destra e a sinistra sul Mes, nascondendo le responsabilità che il Movimento 5 Stelle ha avuto nella sua approvazione.

La riforma del trattato che ha istituito il Mes è stata approvata a gennaio 2021, quando in carica c’era ancora il secondo governo Conte.

L’Italia non ha ancora proceduto alla ratifica della riforma, bloccata in parlamento il 21 dicembre scorso con il voto contrario di Lega, FdI e M5S. Lo stesso M5S che votò a favore, spaccandosi, nel dicembre del 2020.

“Il 30 novembre 2020 l’Eurogruppo, presente l’allora ministro dell’Economia e attuale sindaco di Roma Roberto Gualtieri, diede il disco verde alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità”, riporta Adnkronos, “Il 9 dicembre, quando l’allora premier Conte tenne le sue comunicazioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo chiamato a ratificare l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo, venne approvata una risoluzione di maggioranza -allora composta da M5S, Pd e IV- che dava mandato al governo per il via libera alla revisione del Mes”.

Travaglio ieri ha scritto che per fortuna i 5Stelle “han votato contro, sennò sarebbe nata una maggioranza Pd-FI-M5S-Azione-Iv che avrebbe ratificato l’orrendo Mes”. Dimenticando che, se avessero votato a favore, oggi il governo Meloni non esisterebbe più perché sarebbe stato sconfitto in aula, portando alle dimissioni della premier. Conte ha salvato il governo.

Travaglio oggi torna sul tema scrivendo che Conte, “essendo sempre stato contro questo Mes, ha votato contro questo Mes”. Che non è vero. E per chi la memoria corta basta fare una semplice ricerca su Google per verificare.

Ma i sostenitori del Movimento di Conte non lo faranno perché, tra finte interviste a Meloni e false ricostruzioni sul Mes, ormai sono rinchiusi in una bolla, anzi in una balla.