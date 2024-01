Buon 2024 di libertà

«I giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo».

Sandro Pertini pronunciò queste parole in occasione del discorso di fine anno del 1978.

Il Presidente «con questo animo» si rivolgeva ai giovani, invitandoli ad armare il proprio animo di una «fede vigorosa». «Sceglietela voi liberamente purché la vostra scelta, presupponga il principio di libertà, se non lo presuppone voi dovete respingerla, altrimenti vi mettereste su una strada senza ritorno, una strada al cui termine sarebbe la vostra morale e personale: sareste dei servitori in ginocchio, mentre io vi esorto ad essere sempre degli uomini in piedi, padroni dei vostri sentimenti e dei vostri pensieri se non volete, che la vostra vita scorra monotona, grigia e vuota, fate che essa sia illuminata dalla luce di una grande e nobile idea», il messaggio di Pertini.

Con questo pensiero facciamo i migliori auguri a voi e alle vostre famiglie per l’anno che è appena iniziato, con l’auspicio che sia infinitamente migliore di quello che si è concluso ieri.