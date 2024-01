Assegno di inclusione, dal 26 gennaio i primi accrediti

Dal 26 gennaio 2024, l’INPS inizierà ad eseguire gli accrediti per le domande per l’assegno di inclusione presentate tra il 18 dicembre e il 7 gennaio, oltre a quelle inviate entro gennaio 2024.

Per accedere a questo beneficio, è necessario presentare la domanda di ADI, iscriversi al Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e firmare il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare. In caso di firma tardiva del patto, l’INPS specifica che il beneficio verrà riconosciuto a partire dal mese seguente alla firma. È prevista una campagna di comunicazione per incoraggiare i richiedenti che non hanno ancora sottoscritto il patto.