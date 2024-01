Con l’Epifania arrivano nubifragi, vento, freddo e neve

Un’Epifania segnata da cattive condizioni meteorologiche, con temporali, vento, freddo e neve.

Andrea Garbinato, responsabile della Redazione del sito iLMeteo.it, prevede un deciso cambiamento delle temperature. L’insolita ondata di calore che ha segnato le festività natalizie e i primi giorni dell’anno sta per terminare.

Venerdì mattina si avvertiranno i primi segni del peggioramento, con occasionali rovesci. Le aree interessate includono la Sardegna, la Liguria, l’Alta Toscana, e parzialmente il Piemonte e la Valle d’Aosta. Nel pomeriggio, un fronte associato a una bassa pressione sul Golfo del Leone porterà piogge più intense verso tutto il Nord-Ovest e successivamente fino al Triveneto. La neve cadrà sulle colline del Piemonte e oltre i 700-800 metri in altre zone. Entro sera, tutto il Nord Italia entrerà in una fase nettamente perturbata, con temperature in calo. Per la festa della Befana, sabato 6 gennaio, il maltempo si estenderà su tutta l’Italia, con forti raffiche in Sardegna, Sicilia, Puglia, lungo le coste tirreniche e sulle Alpi.

Venti sostenuti colpiranno il resto del Paese. La neve cadrà abbondante tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Domenica, il ciclone si sposterà verso il Medio Adriatico, con previsioni di nevicate sugli Appennini e forti piogge in Emilia Romagna, Marche e sul Basso Tirreno.