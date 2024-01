Canone Rai: il nuovo importo per il 2024

By

Il costo dell’abbonamento televisivo per uso privato per l’anno corrente è stato ridotto da 90 a 70 euro, come comunicato dall’Agenzia delle Entrate.

Per coloro che pagano il canone tramite la bolletta dell’elettricità o per i pensionati che optano per la detrazione diretta dalla pensione, saranno le compagnie elettriche e gli enti previdenziali a gestire i nuovi importi minori, senza necessità di azioni da parte degli utenti. Gli altri contribuenti devono invece versare la somma entro il 31 gennaio 2024, utilizzando il modello F24 e il codice tributo TVRI.