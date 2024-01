Caso pandori Ferragni: verso ipotesi di truffa

Non frode in commercio, ma truffa. È la modifica che potrebbe subire l’indagine nei confronti di Chiara Ferragni per il caso pandori.

Lo riporta l’Ansa:

«Potrebbe modificare la prospettiva accusatoria dell’indagine, al momento senza indagati e titolo di reato, la relazione depositata oggi dalla Gdf in Procura a Milano sul caso del pandoro griffato Chiara Ferragni e prodotto dalla Balocco.

Da quanto si è appreso, per via di una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell’Antitrust, l’ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa».