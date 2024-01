L’acqua in bottiglia può contenere centinaia di migliaia di nanoplastiche

L’acqua in bottiglia può includere centinaia di migliaia di piccoli frammenti di plastica, fino a cento volte di più di quanto stimato in precedenza. Un recente studio pubblicato sulla rivista ‘Pnas’ evidenzia questo fatto. Le nanoplastiche sono state scoperte con una nuova tecnica microscopica, che ha rivelato l’esistenza di questi frammenti invisibili. I ricercatori avvertono che questi possono entrare nel flusso sanguigno, nelle cellule e nel cervello.

Negli ultimi anni, gli esperti hanno crescente preoccupazione per l’impatto delle cosiddette microplastiche, rilevate quasi ovunque, dal ghiaccio polare al suolo, dall’acqua potabile al cibo. Queste particelle vengono ingerite da esseri umani e altri organismi, con effetti potenzialmente ignoti sulla salute e sull’ecosistema. L’acqua in bottiglia è stata un importante focus di ricerca, trovandosi contenere decine di migliaia di frammenti per contenitore. Tuttavia, i ricercatori hanno fatto un ulteriore passo avanti, esplorando le nanoplastiche, che sono frammenti ancora più piccoli derivanti dalla degradazione delle microplastiche. Per la prima volta, sono state contate e identificate queste minuscole particelle nell’acqua in bottiglia, scoprendo che un litro può contenere circa 240.000 frammenti, da 10 a 100 volte più di quanto stimato in precedenza, basandosi su frammenti di dimensioni maggiori.

Le nanoplastiche sono estremamente piccole, a tal punto che, a differenza delle microplastiche, riescono a penetrare attraverso l’intestino e i polmoni, raggiungendo direttamente il flusso sanguigno. Da qui, possono spostarsi verso vari organi, incluso il cuore e il cervello. Hanno inoltre la capacità di infiltrarsi nelle singole cellule e di attraversare la placenta, raggiungendo così i feti non ancora nati.

“Prima questa era solo una zona oscura, inesplorata”, spiega il coautore dello studio Beizhan Yan, chimico ambientale al Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University. La tecnica “apre una finestra con cui possiamo guardare in un mondo che prima non ci era stato esposto”.