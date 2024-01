Salvini ‘difende’ Chiara Ferragni: “L’accanimento e la cattiveria di questi giorni mi lasciano sconcertato”

Li ha sempre definiti senza troppi giri di parole ‘milionari di sinistra’, eppure oggi, Matteo Salvini sembra voler ‘difendere’ l’influencer Chiara Ferragni finita sulla pubblica piazza per il ‘pandoro-gate’. La moglie del rapper Fedez con il quale il leader della Lega si è scontrato più volte (ma solo virtualmente e a colpi di tweet) è, infatti, indagata per truffa per il caso del pandoro venduto apparentemente per beneficenza. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto sulla vicenda in diretta su RTL 102.5.

“Il paese non dipende da Chiara Ferragni; la politica ha cose più importanti dei pandori di cui occuparsi. Non mi piace l’accanimento a prescindere su qualcuno in difficoltà. Quante volte Fedez ha polemizzato con me? Ma il problema dell’Italia non è Chiara Ferragni. Ci sarà un processo. L‘accanimento e la cattiveria di questi giorni mi lasciano sconcertato“, sottolinea il ministro.

(Agenzia DIRE)