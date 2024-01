Sondaggio Swg: FdI cresce e stacca il Pd. Giù il M5S

Il sondaggio Swg per il Tg La7 rivela una crescita unica per Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, con un incremento dello 0,7%, raggiungendo il 29,2%. Questo li pone in netto vantaggio sul Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, che invece subisce una perdita dello 0,3%, scendendo al 19,1%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte registra una flessione dello 0,4%, fermandosi al 16,4%. La Lega di Matteo Salvini rimane stabile al 9,1%, mentre Forza Italia guadagna lo 0,1%, arrivando al 7,3%. Azione, guidato da Carlo Calenda, mostra progressi con un aumento dello 0,3%, toccando il 4%. Italia Viva fa un passo avanti, passando dal 3,4% al 3,5%. I Verdi e la Sinistra calano dal 3,4% al 3,2%, mentre +Europa scende dal 2,6% al 2,4% e Per l’Italia dal 1,7% all’1,4%. Chiudono la classifica Noi Moderati e Unione Popolare, entrambi fermi all’1,2%.