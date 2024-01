Meteo, sarà una settimana di perturbazioni: torna la pioggia e la neve

“Aria molto fredda di matrice artica continua ad affluire dal Mare del Nord verso l’Europa centro occidentale mentre correnti miti, sub tropicali, risalgono dalle Isole Canarie verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo. L’Italia si troverà tra queste due influenze risentendo in una prima fase di quella più mite che porterà delle piogge anche abbondanti e poi in una seconda fase di quella più fredda che si concluderà nel weekend“. Lo dicono i meteorologi di 3bmeteo.com che aggiungono: “Tra la giornata di lunedì e quella di martedì saremo attraversati da un impulso instabile che si mostreranno più attivo sulle regioni meridionali e su parte del Centro. Il nord resterà in gran parte sottovento alla barriera alpina e seppur in presenza di foschie e nubi basse non vedrà precipitazioni. Il fronte sarà guidato da un veloce flusso di correnti occidentali che causerà anche un aumento delle temperature ma prevalentemente al Centro e al Sud“.

In una seconda fase, si legge ancora, “tra mercoledì e giovedì si farà sempre più decisa l’azione di un vortice di bassa pressione attualmente sul comparto atlantico-iberico. Questa depressione verrà agganciata da un flusso di correnti artiche che dal Regno Unito punteranno verso sudovest, subirà una notevole intensificazione e si sposterà rapidamente verso la Francia trasportando una perturbazione anche sull’Italia. Piogge e rovesci interesseranno l’Italia centro settentrionale e in una prima fase avremo anche delle nevicate a quote collinari al Nord per la presenza di un po’ di aria fredda alle quote medio basse. Ciò potrà verificarsi soprattutto sul Piemonte. Le temperature subiranno un ulteriore incremento sulle regioni centro meridionali finendo ben oltre le medie del periodo. Da venerdì correnti più fredde potrebbero tornare a riaffacciarsi sull’Italia“.

(Agenzia DIRE)