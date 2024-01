Giorgia Meloni contestata a Bologna: “Non sei la benvenuta, governo di fascisti e di guerra” – VIDEO

Una contestazione per accogliere la premier Giorgia Meloni a Bologna, davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna. La presidente del Consiglio è arrivata a Bologna per firmare questa mattina insieme al ministro Raffaele Fitto l’accordo con il governatore Stefano Bonaccini sui Fondi europei di coesione (Fsc), per quasi 600 milioni di euro. Su viale Aldo Moro, sotto le finestre della Regione, un gruppo di una trentina di attivisti si è piazzato con bandiere, megafoni e striscioni che recitano: “Meloni basta passerelle. Via il Governo di fascisti, guerra e devastazione ambientale“.

E ancora: “Meloni non sei la benvenuta. Soldi alla scuola, non alla guerra”. Tra chi protesta ci sono anche esponenti del comitato in difesa delle scuole Besta, che si trovano proprio nel parco davanti alla Regione e che il Comune ha in progetto di abbattere (insieme a diversi alberi dell’area verde) per ricostruirle ex novo. Sul posto le Forze dell’ordine per monitorare la situazione.

Giorgia Meloni contestata a Bologna: "Soldi alla scuola, non alla guerra" from Agenzia DIRE on Vimeo.

(Agenzia DIRE)