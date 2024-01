Vannacci si iscrive al sindacato ‘Siamo Esercito’ che lo critico’ per il libro

Il generale Roberto Vannacci, come annunciato in un comunicato stampa, si è iscritto al sindacato militare ‘SIAMO ESERCITO‘. Fu proprio quest’organizzazione però che più di altre criticò aspramente l’uscita del libro del Generale ‘Il mondo al contrario’, “prendendo le distanze” come si leggeva in tanti commenti Fb sulla pagina ufficiale del sindacato.

Oggi il SIAMO ESERCITO, a proposito dell’indagine formale avviata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, scrive: “Sarebbe lecito il dubbio che l’indagine formale avviata dal ministro nei confronti di Vannacci possa essere influenzata da pregiudizi o miri, nella peggiore delle ipotesi, a irrigidire le già restrittive norme per chi indossa un’uniforme e ad introdurre sanzioni più severe per le violazioni alle libertà costituzionali da parte del personale militare”, mostrando un netto cambio di rotta.

(Agenzia DIRE)