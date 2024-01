Usa, Biden contestato per Gaza al comizio: “Sei Joe genocida”

Il presidente americano Joe Biden è stato contestato durante un comizio in Virginia per il suo sostegno a Israele nonostante i raid e i bombardamenti delle forze armate di Tel Aviv in corso nella Striscia di Gaza. In video rilanciati da emittenti e social network si sentono le grida di attivisti: “Joe genocida; quanti bambini avete ucciso oggi?”. Poco dopo un’altra persona ha urlato: “Israele uccide due madri ogni ora”.

Pro Palestine/anti genocide protestors at President Biden’s event on abortion and reproductive rights in Virginia.

Audience response: ‘four more years pic.twitter.com/qzj8soAyk0 — Anar Virji (@anarvirji) January 23, 2024

Dopo l’ennesima interruzione, Biden ha risposto a uno dei contestatori, accusandolo di essere “un repubblicano Maga”: un acronimo, questo, che sta per Make America Great Again”, lo slogan dell’ex presidente Donald Trump. Il contesto è quello di un anno elettorale, con il voto per la Casa Bianca previsto a novembre. In corso da alcune settimane le primarie repubblicane. Nello Stato del New Hampshire, Trump ha superato ieri di oltre dieci punti percentuali Nikki Haley, ormai la sua unica rivale per la “nomination”.

Pro-Hamas members of the Democrat Party repeatedly interrupt Biden's campaign event in Virginia: "GENOCIDE JOE!" pic.twitter.com/zpGzrcxmzW — RNC Research (@RNCResearch) January 23, 2024

I raid avviati dalle forze armate di Tel Aviv nella Striscia il 7 ottobre hanno provocato oltre 25mila vittime. I bombardamenti sono stati ordinati dal primo ministro Benjamin Netanyahu dopo gli assalti dei commando di Hamas e di altre organizzazioni palestinesi condotti nel sud di Israele: uccise, quello stesso giorno e nei giorni subito successivi, circa 1.200 persone.

(Agenzia DIRE)