“Mattarella non è il mio presidente”: l’Arma trasferisce carabiniere. Pm Milano indaga

La Procura di Milano aprirà un fascicolo di indagine sul caso del carabiniere che sabato durante il sit-in pro Palestina, rispondendo ad una manifestante ha detto di non riconoscere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dell’episodio – riporta l’Ansa – è stato informato direttamente il procuratore di Milano Marcello Viola ed è attesa in Procura un’informativa dei carabinieri e dovrà essere analizzato il video.

Poi sarà iscritto il fascicolo a carico del militare, il quale è stato trasferito a “incarico non operativo” in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti. Lo fa sapere in una nota il comando generale dell’Arma dei carabinieri.

Si può ipotizzare al momento il reato di “offesa all’onore o al prestigio del presidente della Repubblica”, ma i pm dovranno fare valutazioni a seguito dell’informativa.

Milano, cordone di agenti in tenuta antisommossa blocca i manifestanti in sostegno del popolo palestinese che vorrebbero dar vita ad un corteo lungo viale Padova #GiornataDellaMemoria pic.twitter.com/MxBkWUh8jN — Local Team (@localteamit) January 27, 2024

Quando si trovava a pochi centimetri dal cordone di agenti in tenuta antisommossa, Franca Caffa – 94 anni, ex consigliera comunale di Rifondazione Comunista – ha domandato: «Il presidente Mattarella cosa ha detto?». Il riferimento era alle parole pronunciate dal Capo dello Stato nel suo discorso in occasione del Giorno della Memoria, in cui ha invitato «coloro che hanno sofferto il turpe tentativo di cancellare il proprio popolo dalla terra» (ossia Israele) a «non negare a un altro popolo il diritto a uno stato» (ossia la Palestina). Alla domanda della donna, uno degli agenti in divisa ha replicato: «Con tutto il rispetto, signora, non è il mio presidente».