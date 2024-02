Al Bano: «Non sarò a Sanremo col mio trattore, ma i contadini hanno ragione»

«Non farei mai quest’errore. Ringrazio per l’invito. E condivido in pieno la presenza a Sanremo degli agricoltori per esporre i problemi legati alla terra. Ma non voglio catalizzare l’attenzione su di me anche se so di essere un agricoltore. E il governo deve accendere un faro sulla questione».

Queste le parole di Al Bano in un’intervista al Corriere della Sera.

«I signori europei non so in base a quali calcoli, da pc o immaginifici, ragionino. So che sono calcoli che nulla hanno a che vedere con la terra. Loro, che si dividono tra banche e ristoranti di lusso, non sanno manco cosa sigifichi tenere la zappa in mano. La terra impone sacrifici inauditi», ha spiegato il cantante.

Suo papà voleva che facesse il contadino «e mamma che diventassi maestro elementare. Sono scappato a 17 anni proprio perché sapevo quanto fosse duro quel tipo di vita nei campi, anche se ho sempre amato la terra. Grazie al mio mestiere di cantante, ho avuto la possibilità di comprare il trattore e poi i terreni a mio padre, sostenendolo. Oggi la mia azienda agricola e vinicola va bene. E ci dedico il 30 per cento del mio tempo», ha raccontato Al Bano.

«Mi manca l’adrenalina della competizione. L’anno scorso quando mi proposi, il buon Amadeus mi disse che aveva pensato all’ospitata in trio con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. L’anno dopo (il 2024) mi aveva promesso che avrei gareggiato. Avevo una canzone bellissima. E invece…» ha aggiunto.