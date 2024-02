Protesta agricoltori, von der Leyen: “Proporrò ritiro regolamento Sur su pesticidi”

Arriva la risposta della Commissione europea alla protesta degli agricoltori che, in tutta Europa, manifestando contro gli aumenti di costi di produzione legati anche alle nuove imposizioni dell’Unione europea per il Green Deal.

Bruxelles ha annunciato che ritirerà la proposta di regolamento Sur (Sustainable Use Regulation), che mira a promuovere l’uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura, divenuta motivo di “polarizzazione” politica.

A dare l’annuncio la presidente dell’esecutivo Ue Ursula von der Leyen, parlando alla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

“Solo se i nostri agricoltori potranno vivere della terra – ha detto von der Leyen – potranno investire nel futuro. E solo se realizziamo insieme i nostri obiettivi climatici e ambientali, gli agricoltori saranno in grado di continuare a guadagnarsi da vivere. I nostri agricoltori lo sanno bene. Dovremmo riporre più fiducia in loro. Per esempio: la Commissione ha proposto Sur, con il nobile obiettivo di ridurre i rischi dei prodotti chimici per le piante”.

“Ma la proposta Sur – ha proseguito – è diventata un simbolo della polarizzazione. È stato respinto dal Parlamento Europeo. Non si registrano più progressi nemmeno in seno al Consiglio. Ecco perché proporrò al collegio di ritirare questa proposta. Ma ovviamente il tema resta. E, per andare avanti, servono più dialogo e un approccio diverso. Su questa base, la Commissione potrebbe avanzare una nuova proposta, con un coinvolgimento molto più maturo delle parti interessate”.