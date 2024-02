“Un allarme bomba, a Sanremo succede anche questo”: il racconto di Francesco Facchinetti

“Un allarme bomba, a Sanremo succede anche questo”.

Francesco Facchinetti, manager di Mr Rain, ha raccontato sui social quanto accaduto nella serata di ieri a Sanremo, con l’allarme che ha fatto scattare l’evacuazione a Villa Nobel, dove era in corso una cena organizzata di Radio Mediaset.

“Adesso siamo saliti sul van – ha detto Facchinetti in compagnia di Mr Rain mentre fa ritorno in hotel -. Eravamo al primo, circa 300-350 persone. Tutti si sono preoccupati vedendo i cani che cominciavano a girare. Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa… Aspettiamo”.

“Sto tornando a casa a piedi – ha aggiunto -. Per tutti ragazzi che mi stanno chiamando, state tranquilli: non è esplosa nessuna bomba, le persone sono state tutte evacuate. Non è successo niente per fortuna, c’è stata un po’ di agitazione ma non è successo nulla”.