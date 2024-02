De Luca senza freni su Sangiuliano: “Un analfabeta di ritorno”. Il ministro replica: “Insulta ma è condannato dai numeri”

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha detto che servono progetti concreti? “È un analfabeta di ritorno“. Risponde così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, ai cronisti che gli chiedevano delle parole espresse dal titolare del dicastero della Cultura in relazione allo sblocco dei fondi sviluppo e coesione.

Durante l’incontro con i giornalisti, convocato per illustrare la riforma dei canoni degli alloggi Erp, il governatore non ha risparmiato stoccate all’esecutivo.

“Questo è un governo di disturbati mentali, è del tutto evidente che vanno ricoverati”, ha detto De Luca, spiegando: “Siamo in guerra nei confronti di questo governo. Più di questo posso fare solo l’appello alla resistenza, alla lotta armata”. Il presidente della Regione ha quindi parlato della manifestazione convocata per il 16 febbraio, a Roma, con diversi amministratori per contestare alcune decisioni assunte sul Mezzogiorno: “Sollecito anche le organizzazioni sociali e sindacali a mobilitarsi per battere la delinquenza politica di cui è espressione questo governo e questo ministro (si riferisce a Raffaele Fitto,ndr). Quella di venerdì 16 sarà una giornata di mobilitazione, di lotta e di resistenza”.