Sondaggio Dire-Tecnè: Meloni leader più amata, ma cala la fiducia nel governo. Schlein rincorre Conte

Fratelli d’Italia è ancora il primo partito nelle preferenze degli italiani, seppur prosegua il suo calo. Sale invece il Pd, al secondo posto. E’ quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 7 e l’8 febbraio 2024. Il partito di Giorgia Meloni è al 28,5% (-0,2 rispetto a una settimana fa); seguito dal Pd al 19,8 (+0,1). Terzo posto il Movimento 5 stelle, con il 16,2% (-0,2). A seguire Forza Italia al 9,2% (-0,1), un punto sopra la Lega all’8,4% (+0,1). Appaiati al 3,7 ci sono Avs e Azione, entrambe segnano un +0,1%. Italia Viva è al 2,9% (-0,1) e Più Europa al 2,4 (+0,1).

MELONI PRIMA LEADER, SCHLEIN RINCORRE CONTE

Resta Giorgia Meloni la leader più apprezzata dagli italiani. Dietro di lei Antonio Tajani, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, con la segretaria del Pd che guadagna terreno sul leader M5S. E’ quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 7 e l’8 febbraio 2024. Con il 44,2% delle preferenze la leader di Fratelli d’Italia si conferma al primo posto (-0,1 rispetto a sette giorni fa), seguita dal segretario di Forza Italia Tajani al 33,8 (invariato). Sul gradino più basso del podio il leader M5S, Giuseppe Conte, al 30,9% (-0,2). Segue la segretaria Pd, Elly Schlein, al 29,4% che continua a incrementare leggermente il suo consenso (+0,2). Guadagna lo 0,1 il leghista Matteo Salvini, che sale al 28,8%.

Seguono Maurizio Lupi (23,9%), Emma Bonino (23,8%), Carlo Calenda (20,7%), Angelo Bonelli (15,4%), Nicola Fratoianni (15,3%), Matteo Renzi (14,7%).

DIRE-TECNÈ: CRESCE SFIDUCIA IN GOVERNO MELONI

Più della metà degli italiani non ha fiducia nel governo Meloni. E’ quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 7 e l’8 febbraio 2024. Il trend continua a consolidarsi da qualche settimana. Il 52,4% degli italiani non ha fiducia nell’esecutivo di centrodestra, dato in salita dello 0,1 rispetto alla scorsa settimana. Diminuisce anche la percentuale di chi invece ha fiducia nel governo: sono il 40,6% degli intervistati (-0,3%). Non sa il 6,9%.

(Agenzia DIRE)