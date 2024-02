Inquinamento Pianura Padana: una crescente emergenza ambientale alla luce dei dati CAMS

La condizione dell’inquinamento nella Pianura Padana sta peggiorando a causa delle emissioni prodotte dalle numerose imprese presenti, della densità elevata di abitanti e di specifiche condizioni meteorologiche e geografiche.

Recenti ricerche effettuate dal Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), un’iniziativa dell’Unione Europea, con il supporto dei satelliti Copernicus, hanno mostrato, come evidenziato dalle immagini, che gli abitanti della zona sono esposti a crescenti rischi per la qualità dell’aria. Questi studi si sono focalizzati sul mese di gennaio, dall’inizio alla fine.

Le variazioni dell’inquinamento atmosferico in questa regione sono frequenti e seguono un andamento stagionale, con un incremento nei mesi invernali dovuto al calo delle temperature e al maggiore fabbisogno di riscaldamento. La geografia della zona favorisce inoltre l’accumulo di sostanze nocive come particelle e ossidi di azoto, che tendono a rimanere confinate nell’area. Si rilevano principalmente due tipologie di particelle, PM10 e PM2,5, classificate in base al loro diametro. Entrambe rappresentano un serio rischio per la salute umana, in particolare per cuore e polmoni.

I risultati del CAMS hanno dimostrato un’eccessiva presenza di PM10, oltrepassando il limite massimo di 50 μg/m3 definito dagli standard europei, come si può osservare dai dati grafici forniti, che sottolineano la scadente qualità dell’aria nella Pianura Padana, una situazione aggravata dalle caratteristiche geografiche della regione.

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) intende approfondire ulteriormente questa problematica ambientale tramite la missione EarthCARE, prevista per maggio, che utilizzerà il satellite Copernicus Sentinel-5P.