Alcuni utenti di computer desktop si trovano in difficoltà quando il proprio dispositivo non supporta il WiFi e il Bluetooth. Per coloro che desiderano un’alternativa di alta qualità rispetto ai tradizionali adattatori USB, ci sono diverse opzioni interessanti disponibili su Amazon nel 2025.

Tp-link archer tx20e

Il TP-Link Archer TX20E rappresenta una soluzione efficace per chi desidera ampliare le funzionalità del proprio PC. Questo adattatore si installa direttamente in uno degli slot PCIe della scheda madre, consentendo l’accesso al WiFi 6 e al Bluetooth 5.2. Dotato di due antenne lunghe, il dispositivo è progettato per garantire un’ottima ricezione del segnale, migliorando notevolmente l’esperienza di connessione. Attualmente, è disponibile con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato di 39,99 euro, portando il costo finale a soli 24 euro. Questa offerta rende il TP-Link Archer TX20E un’opzione molto competitiva per gli utenti in cerca di prestazioni elevate.

Mercusys tp-link ma86xe v2

Un’altra proposta interessante è il Mercusys TP-Link MA86XE V2, anch’esso un adattatore PCIe. Questo modello offre il supporto per WiFi 6E e Bluetooth 5.3, garantendo prestazioni di rete superiori. Attualmente, il Mercusys TP-Link MA86XE V2 è in promozione e può essere acquistato a un prezzo vantaggioso di 24 euro, grazie a uno sconto del 17% rispetto al prezzo medio di mercato. Questa offerta rende il dispositivo particolarmente attraente per coloro che desiderano aggiornare il proprio sistema senza spendere eccessivamente.

