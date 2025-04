Desiderate un paio di altoparlanti da scaffale versatili, ideali per ascoltare musica, giocare o guardare film? Amazon ha lanciato una promozione imperdibile.

Il protagonista dell’offerta è il Wavemaster Two Pro, un sistema di altoparlanti da scaffale disponibile su Amazon con spedizione immediata. Attualmente, sono rimasti solo pochi pezzi di questo prodotto, tutti scontati del 33%, il che porta il prezzo finale a soli 368 euro.

Caratteristiche tecniche degli altoparlanti

La coppia di altoparlanti Wavemaster Two Pro si distingue per i suoi chassis in MDF, progettati per essere compatti e acusticamente smorzati. Ogni altoparlante ha una potenza di 55 watt (RMS), garantendo un’ottima qualità del suono. I materiali utilizzati includono una membrana a cono in kevlar e tweeter con calotta in seta, che contribuiscono a un’esperienza sonora di alta qualità.

Un altro aspetto interessante è il supporto per la tecnologia Bluetooth, che consente una connessione wireless semplice e veloce. Gli altoparlanti sono compatibili con gli standard aptX e SBC, rendendo l’ascolto della musica ancora più piacevole. Inoltre, è stata prestata particolare attenzione al consumo energetico, che risulta particolarmente ridotto, rendendo questi altoparlanti non solo performanti, ma anche ecologici.

Dettagli sull’offerta e vantaggi di Amazon Prime

Per ulteriori dettagli riguardanti il sistema di altoparlanti Wavemaster Two Pro, è possibile visitare la pagina ufficiale su Amazon. Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, avete l’opportunità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione esclusiva.

Gli studenti possono beneficiare di 3 mesi di Prime a costo zero, con accesso a spedizioni veloci e gratuite, oltre a film e serie TV tramite Amazon Prime Video e giochi gratuiti con Prime Gaming. Non mancano anche vantaggi aggiuntivi, come tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Queste offerte sono un’opportunità imperdibile per esplorare i vari servizi offerti da Amazon.