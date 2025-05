Un’opportunità imperdibile si presenta per coloro che desiderano un computer portatile di alta qualità. Amazon ha lanciato una promozione imperdibile per il Asus Vivobook S 14 OLED, un notebook che combina prestazioni elevate, supporto all’intelligenza artificiale di Windows e un display OLED di ultima generazione. Questa offerta, valida durante la Amazon Tech Week nel mese di marzo 2025, offre uno sconto significativo sul prezzo abituale.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Il Asus Vivobook S 14 OLED S5406SA è attualmente disponibile su Amazon con un prezzo ridotto di 999 euro, rispetto al costo originale di 1.199 euro, il che rappresenta un risparmio del 17%. Questo notebook, caratterizzato da un design elegante e moderno, si presenta in un raffinato colore nero. Le sue linee sottili e il look sofisticato richiamano i portatili di marchi premium, rendendolo un’ottima scelta per professionisti e studenti.

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Tra le specifiche più interessanti del Asus Vivobook S 14 OLED troviamo un display da 14 pollici di tipo OLED con risoluzione WUXGA, che offre colori vividi e un’eccellente qualità visiva. Sotto il cofano, il notebook è equipaggiato con un potente processore Intel Core Ultra 7, supportato da 16 GB di RAM e un’unità SSD da 1 TB. Queste caratteristiche garantiscono prestazioni fluide e reattive, ideali per una vasta gamma di applicazioni, dal lavoro alla creatività.

Vantaggi dell’abbonamento ad Amazon Prime

Acquistando il Asus Vivobook S 14 OLED, gli utenti possono anche approfittare dei vantaggi offerti da Amazon Prime, che include consegne rapide e gratuite, accesso a un vasto catalogo di film e serie TV attraverso Amazon Prime Video, e giochi gratuiti con Amazon Prime Gaming. Per chi non è ancora iscritto, è possibile provare il servizio senza costi per i primi 30 giorni, con un’offerta speciale di 90 giorni gratuiti per gli studenti tramite la promozione Amazon Prime Student. Inoltre, i nuovi abbonati possono ricevere tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible.

Questa promozione rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca un notebook di alta qualità a un prezzo competitivo, con il valore aggiunto di un abbonamento che offre numerosi vantaggi.