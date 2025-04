Se siete appassionati di sport e cercate delle cuffiette che vi permettano di ascoltare musica o podcast senza il timore che possano cadere, l’offerta di Amazon di questo mese è quella che fa per voi. Le cuffiette in questione sono le CAPOXO K08, progettate specificamente per gli sportivi e attualmente disponibili a un prezzo davvero vantaggioso.

Dettagli dell’offerta

Le CAPOXO K08 sono in vendita con uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato, insieme a un coupon di 10 euro. Questo porta il costo finale da 49,99 euro a soli 22 euro, un affare imperdibile per chi desidera un prodotto di qualità a un prezzo accessibile. Potete trovare l’offerta direttamente sulla pagina di Amazon, dove è possibile approfittare di questa promozione.

Caratteristiche tecniche

Questi auricolari open ear non solo offrono un’autonomia straordinaria di 80 ore, ma sono ideali per chi ama ascoltare musica durante la corsa o altre attività sportive. Il design ergonomico garantisce una tenuta sicura, evitando che possano scivolare via mentre ci si allena. Inoltre, la resistenza all’acqua con certificazione IPX7 li rende perfetti per l’uso anche in condizioni climatiche avverse. Un’altra caratteristica utile è il display digitale che mostra la percentuale residua di batteria, permettendo di monitorare facilmente l’autonomia rimasta.

Vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera azzerare le spese di spedizione sui propri acquisti, è possibile iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti hanno diritto a 90 giorni gratis. Abbonandosi a Prime, si accede a numerosi vantaggi, tra cui la visione di film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Inoltre, Amazon offre anche tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Approfittate di questa opportunità per scoprire tutti i benefici del servizio Prime.