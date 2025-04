Acquistare una chiavetta USB con presa USB-C è diventato un must per chi desidera un dispositivo versatile, compatibile con iPhone, Android e numerosi altri apparecchi. Attualmente, su Amazon, sono disponibili diverse pen drive in promozione che potrebbero attirare l’attenzione degli utenti.

Sandisk ultra slider

La SanDisk Ultra Slider rappresenta una delle opzioni più interessanti. Questo modello, venduto e spedito direttamente da Amazon, offre una capacità di 512 GB e una presa USB Type-C retrattile, che garantisce la protezione della porta quando non è in uso. Grazie a un’ottima offerta, gli utenti possono approfittare di uno sconto del 20%, rendendo il prezzo finale di questa memoria di soli 35 euro. La promozione è disponibile al seguente link: vai subito alla pagina dell’offerta su Amazon.

Pen drive pacljen

Per chi cerca una chiavetta USB universale, la Pacljen da 512 GB è un’ottima scelta. Questa pen drive è equipaggiata con porte Lightning e USB-A, ma grazie all’adattatore incluso, è utilizzabile anche con le porte USB-C. Gli utenti possono combinare un coupon di sconto del 10% con il codice promozionale 4IXZMF5X, che riduce ulteriormente il prezzo. Di conseguenza, il costo finale scende a soli 27 euro. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il link: vai subito alla pagina dell’offerta su Amazon.

