Non possedete ancora un decoder digitale terrestre all’avanguardia? È il momento di rimediare, specialmente ora che è disponibile un’interessante offerta su Amazon.

Offerta del decoder digitale terrestre

Il decoder in promozione è un modello compatto, attualmente in vendita con uno sconto significativo. Grazie a un coupon che riduce il prezzo del 15%, è possibile acquistarlo per soli 17 euro.

Funzionalità del dispositivo

Questo dispositivo non solo include tutte le funzionalità standard di un decoder digitale terrestre conforme allo standard DVB-T2, ma offre anche caratteristiche aggiuntive che lo rendono particolarmente versatile. Tra queste, spicca la porta USB, che consente di leggere file multimediali da dispositivi esterni e di utilizzare chiavette USB e hard disk per registrare i programmi preferiti, permettendo di rivederli in un secondo momento.

Connessione e canali TV

In aggiunta, il decoder è dotato di una porta ethernet, fondamentale per accedere a canali TV che richiedono una connessione internet, come Gambero Rosso, recentemente incluso tra i canali visibili in chiaro con i decoder di ultima generazione.

