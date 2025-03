Se siete alla ricerca di una scheda video che unisca potenza e economia, in modo da poter affrontare senza difficoltà la maggior parte dei titoli videoludici attuali a risoluzioni moderate, la proposta di Intel disponibile su Amazon potrebbe fare al caso vostro.

La Intel Arc B580 Titan OC, prodotta da Sparkle, è attualmente in promozione con un’interessante riduzione di prezzo. Nelle ultime ore, il costo di questa scheda grafica ha subito un abbattimento del 4% rispetto al prezzo medio, portandolo a soli 320 euro. Questo rappresenta un’opportunità da non perdere per gli appassionati di gaming che desiderano aggiornare il proprio hardware senza svuotare il portafoglio.

Caratteristiche tecniche della scheda video

La Intel Arc B580 Titan OC è progettata per i PC Desktop e offre una memoria GDDR6 di ben 12 GB, che consente di gestire anche i titoli più esigenti in termini di risorse. La scheda è dotata di un’ottima frequenza di funzionamento, raggiungendo i 2.760 MHz grazie alla modalità boost dell’edizione OC. Un altro aspetto da evidenziare è il sistema di raffreddamento TORN 2.0, che utilizza tre ventole per garantire una dissipazione del calore efficace, mantenendo la scheda operativa a temperature ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense.

Vantaggi per studenti e promozioni di Amazon

Se siete studenti, c’è un ulteriore vantaggio da considerare. Amazon offre una promozione dedicata agli studenti, che consente di attivare tre mesi di servizio Amazon Prime gratuitamente. Questo include spedizioni rapide e gratuite, accesso a film e serie TV tramite Prime Video, oltre a vantaggi esclusivi per i videogiocatori con Prime Gaming. È un’opportunità interessante per chi desidera non solo una scheda video, ma anche un pacchetto completo di servizi utili per il tempo libero.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione di migliorare la vostra esperienza di gioco con una scheda video di alta qualità a un prezzo competitivo.